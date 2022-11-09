ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Военное обозрение», в районе населенного пункта Куземовка украинские подразделения пытаются штурмовать оборонительные позиции российских войск. В районе населенного пункта Макеевка российские военные также отбили наступление украинских военных, которые пытались провести штурм усилиями пехоты усиленной бронированными машинами.

Также ожесточенные бои продолжаются и в городской черте населенного пункта Марьинка, где боевые действия вплотную придвинулись к центральной магистрали под названием проспект Дружбы. Из-за плохих погодных условий в районе населенного пункта Новомихайловка российские войска не смогли продолжить наступление. Тяжелые погодные условия в этом районе затрудняют подвоз боекомплекта и резервов как с одной, так и с другой стороны.

Очень неспокойная ситуация и на Херсонском направлении. В районе населенного пункта Правдино украинские войска провели разведку боем, но вынуждены были отойти. Ряд военкоров сообщают, что ВСУ смогли зайти в северную часть Снигиревки и закрепиться в районе железной дороги. В данный момент продолжаются ожесточенные бои за Снигиревку.

Вам может понравиться

Читатели немецкого издания раскритиковали отказ Зеленского от переговоров

РИА Новости сообщают, что читатели немецкого издания Die Welt подвергли критике слова президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что Украина намерена продолжать вести боевые действия против РФ. В своем очередном

На Украине пытаются разработать зенитную установку для борьбы с ударными беспилотниками «Герань-2»

Как сообщает портал «Военное обозрение», для командования ВСУ и политического руководства Украины российские ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2» стали настоящим кошмаром. Российское командование очень эффективно применяет барражирующие боеприпасы, как по

Киевляне привыкают к жизни без электричества

Уже около месяца столица Украины претерпевает веерные отключения электроэнергии. Каким образом жители Киева обходятся без электричества, решило сообщить в своем материале издание «Взгляд». В предисловии автор статьи напомнил о том,