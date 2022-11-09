Как сообщает «Военное обозрение», в районе населенного пункта Куземовка украинские подразделения пытаются штурмовать оборонительные позиции российских войск. В районе населенного пункта Макеевка российские военные также отбили наступление украинских военных, которые пытались провести штурм усилиями пехоты усиленной бронированными машинами.

Также ожесточенные бои продолжаются и в городской черте населенного пункта Марьинка, где боевые действия вплотную придвинулись к центральной магистрали под названием проспект Дружбы. Из-за плохих погодных условий в районе населенного пункта Новомихайловка российские войска не смогли продолжить наступление. Тяжелые погодные условия в этом районе затрудняют подвоз боекомплекта и резервов как с одной, так и с другой стороны.

Очень неспокойная ситуация и на Херсонском направлении. В районе населенного пункта Правдино украинские войска провели разведку боем, но вынуждены были отойти. Ряд военкоров сообщают, что ВСУ смогли зайти в северную часть Снигиревки и закрепиться в районе железной дороги. В данный момент продолжаются ожесточенные бои за Снигиревку.