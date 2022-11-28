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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры, на которых показана боевая работа штурмовой авиации ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщает военное ведомство России, штурмовиками Су-25 ВКС РФ были нанесены ракетные удары по скоплению военной техники и военным объектам вооруженных сил Украины. Штурмовики выполнили пуски ракет попарно с предельно малой высоты. В результате ракетного обстрела из строя была выведена бронетехника противника, а также уничтожены замаскированные доты.

Министерство обороны РФ также сообщает, что российские штурмовики Су-25 могут уничтожать не только неподвижные наземные цели, но и воздушные цели, которые движутся с небольшой скоростью. Для этих целей штурмовики были оснащены авиационными пушками ГШ-30-2. Также в стандартное боевое оснащение Су-25 входят ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля» и корректируемые авиабомбы.

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