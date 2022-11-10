Своим мнением по поводу военной обстановки в ближайшие месяцы в зоне СВО с журналистами издания Украина.ру поделился военный эксперт и по совместительству президент научно-исследовательского фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

Российское Министерство обороны приняло решение о выводе с правого берега реки Днепр в Херсонской области своих войск на левый берег. По мнению военного эксперта, на перегруппировку войск у российской армии уйдет несколько недель, в то время как украинские силы будут заняты разминированием оставленных территорий. Именно поэтому в ближайшие недели ни украинская сторона, ни российская не смогут пойти в наступление, выразил свое мнение Анпилогов.

Также организации наступления будет мешать осенняя распутица, которая в ноябре будет царить по всей линии фронта. В украинских степях, которые были обильно политы дождем, могут застрять даже танки. Поэтому сейчас оптимальное время для перегруппировки и планирования будущего наступления. А вот когда на сцену выйдет «генерал Мороз, тогда российские силы смогут перейти к реализации своих планов на всех участках фронта.