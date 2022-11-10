ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Своим мнением по поводу военной обстановки в ближайшие месяцы в зоне СВО с журналистами издания Украина.ру поделился военный эксперт и по совместительству президент научно-исследовательского фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

Российское Министерство обороны приняло решение о выводе с правого берега реки Днепр в Херсонской области своих войск на левый берег. По мнению военного эксперта, на перегруппировку войск у российской армии уйдет несколько недель, в то время как украинские силы будут заняты разминированием оставленных территорий. Именно поэтому в ближайшие недели ни украинская сторона, ни российская не смогут пойти в наступление, выразил свое мнение Анпилогов.

Также организации наступления будет мешать осенняя распутица, которая в ноябре будет царить по всей линии фронта. В украинских степях, которые были обильно политы дождем, могут застрять даже танки. Поэтому сейчас оптимальное время для перегруппировки и планирования будущего наступления. А вот когда на сцену выйдет «генерал Мороз, тогда российские силы смогут перейти к реализации своих планов на всех участках фронта.

Вам может понравиться

Депутат ВР Украины: ситуация с электричеством улучшится до конца недели

Руководитель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР Украины Андрей Герус сообщил, что к концу текущей недели ситуация с подачей электроэнергии улучшится по всей территории Украины. Он отметил, что

В своем последнем интервью Стремоусов заявил, что он «первый в расстрельном списке»

Издание «Московский Комсомолец» подготовило материал на основе еще не опубликованного интервью с заместителем руководителя ВГА Херсонской области Кириллом Стремоусовым, который погиб 9 ноября после того, как его машина попала в

Military Watch Magazine: на Украине погибли тысячи наемников

Иностранное издание Military Watch Magazine опубликовало информацию, в которой сообщается о том, что в зоне специальной военной операции на Украине иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, несут колоссальные потери. Об