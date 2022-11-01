Как сообщает РИА Новости, американская аудитория известного портала 19FortyFive прокомментировала новость о переписке государственного секретаря США Энтони Блинкена с бывшим премьером Британии Лиз Трасс по поводу чрезвычайного происшествия, которое произошло на двух ветках газопровода «Северный поток».

Подавляющее большинство американской аудитории портала было просто в ужасе, что политики Запада решаются проводить террористические акты, но при этом даже не думают использовать конфиденциальные средства связи.

Как написал один из комментаторов под ником OIF Combat Vet, элиты, которые подливают масла в огонь украинского кризиса, не собираются мерзнуть этой зимой. Далее в комментарии он добавил, что надеется увидеть тот день, когда все эти элиты будут сидеть на лавке подсудимых в Нюрнберге.

Другой пользователь с ником Morton написал, что современные представители элит невероятно глупы и совершенно лишены воображения. Далее он резюмировал, что теперь с ностальгией вспоминает такие известные в прошлом кодовые фразы как «орел приземлился».