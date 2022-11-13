Как сообщает портал «Свободная пресса», власти Украины еще в первые месяцы проведения специальной военной операции просили США поставить им ударно-разведывательный БПЛА «Серый орел», который использует системы активного лазерного и радиолокационного наведения на цель по принципу «выстрелил и забыл».

Как стало известно позже из сообщений агентства Reuters, что еще в середине июня была приостановлена сделка, которая предполагала продажу Украине американских БПЛА MQ-1C Grey Eagle в количестве 4 штук.

По информации британского агентства, сделка была приостановлена по причине того, что в случае потери даже одного американского беспилотника, на разработку которого было потрачено не менее 1 миллиарда долларов, нанесет непоправимый удар по репутации американского ВПК. Также была озвучена и стоимость одного БПЛА «Серый орел», которая составила 8 миллионов долларов.

Известно, что на данный момент беспилотник MQ-1C Grey Eagle применялся только на тех территориях, где полностью отсутствовала ПВО противника. Именно поэтому американские власти опасаются применения своих беспилотников на территории Украины, по причине их возможного поражения российскими системами ПВО.