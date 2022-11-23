Политолог Саид Гафуров выразил свое мнение относительно того, что американское руководство экономит на Украине для того, чтобы подготовиться к войне с КНР. По словам эксперта многих пугает тот факт, что американцы начали поставлять Киеву новые виды оружия. И вопрос заключается в том, что за оружие попадает на территорию Украины.

Гафаров также подчеркнул, что у Штатов существует программа, которая включает в себя 10 лет. Она расписана аж до 2030 года. Всю свою военную промышленность американцы централизовали в Китае. Есть предположения, что в течение последующих 8 лет Китай станет главным оппонентом США в области военной промышленности.

Помимо этого, политолог отметил, что общий военный бюджет США составляет один триллион долларов за десятилетие. А последняя военная помощь Украине была на 50 миллиардов долларов. Однако, по словам эксперта, даже половина заявленной суммы не дойдут до страны, так как будут разворованы еще «по дороге».