Американский информационный канал Fox News сообщил, что организаторами выборов в Конгресс США была допущена серьезная ошибка. Они забыли обновить список кандидатов с учетом того, что два из них умерли в октябре текущего года. В связи с этим некоторые американские избиратели отдали свои голоса за кандидатов, покинувшими мир живых.

Так конгрессмен от штата Пенсильвания Энтони Делюка в возрасте 85 лет скончался еще 9 октября. Жители штата, скорее всего, по незнанию о его кончине, переизбрали Делюка на новый срок. В связи с этим в данном штате будут проведены внеочередные выборы. Демократическая партия заявили, что они горды решением людей быть приверженцами демократических ценностей.

Также отмечается, что в 86 избирательном округе штата Теннесси победа на выборах была одержана Барбарой Купер. Она умерла в возрасте 93 лет 25 октября 2022 года.

Стоит отметить, что по итогам промежуточных выборов в Конгресс США с небольшим отрывом верхние позиции занимают Республиканцы. По предварительным результатам голосования, они получат 207 мест в палате представителей, в то время как демократам досталось 187 мест. А в сенате у республиканцев будет 49 мандатов, а у демократов на 1 мандат меньше.