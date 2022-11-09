Военный аналитик Геннадий Алехин дал интервью для издания «Украина.ру» во время которого заявил, что на территории Белгородской области, а именно в окрестностях населенного пункта Муром, была зафиксирована перестрелка между украинской диверсионной группой и российскими солдатами срочной службы.

Военный эксперт напомнил, что ВСУ постоянно бьют из артиллерии по приграничным населенным пунктам Белгородской области, а также время от времени отправляют свои диверсионные группы в российский регион. В приграничной зоне местная власть уже эвакуировала местное гражданское население, а за безопасность границы отвечают отряды пограничников и Росгвардии.

Солдаты срочной службы, по словам Геннадия Алехина, не принимают участия в специальной военной операции. Тем не менее, срочники, которые проходят службу в военных частях на территории Белгородской области, принимают участие в сооружении оборонительных укреплений и караульной службе. По мнению эксперта, вполне возможно, что как раз во время работ по сооружению оборонительных рубежей на солдат срочной службы и вышли диверсанты ВСУ.