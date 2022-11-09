ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный аналитик Геннадий Алехин дал интервью для издания «Украина.ру» во время которого заявил, что на территории Белгородской области, а именно в окрестностях населенного пункта Муром, была зафиксирована перестрелка между украинской диверсионной группой и российскими солдатами срочной службы.

Военный эксперт напомнил, что ВСУ постоянно бьют из артиллерии по приграничным населенным пунктам Белгородской области, а также время от времени отправляют свои диверсионные группы в российский регион. В приграничной зоне местная власть уже эвакуировала местное гражданское население, а за безопасность границы отвечают отряды пограничников и Росгвардии.

Солдаты срочной службы, по словам Геннадия Алехина, не принимают участия в специальной военной операции. Тем не менее, срочники, которые проходят службу в военных частях на территории Белгородской области, принимают участие в сооружении оборонительных укреплений и караульной службе. По мнению эксперта, вполне возможно, что как раз во время работ по сооружению оборонительных рубежей на солдат срочной службы и вышли диверсанты ВСУ.

Вам может понравиться

Посол Украины в Болгарии передал местным властям список необходимых вооружений

Как сообщает портал «Военное обозрение», болгарский парламент еще не успел проголосовать за решение о том, чтобы присоединиться к списку стран, которые оказывают военную помощь Украине. Но киевские власти уже успели

США переориентируют военную помощь с Украины на Тайвань

Как заявило американское издание The National Interest, Америка в скором времени сократит объем поставок оружия на Украину. Автор материала объясняет данное заявление тем, что американское правительство планирует поставлять оружие в

«Солнцепек» уничтожает огнем позиции украинских военных на Донбассе

По данным Министерства обороны России, вооруженные силы Российской Федерации активно используют во время ведения боев с украинскими вооруженными силами огнеметные системы, под названием ТОС-1А «Солнцепек» во время проведения СВО на