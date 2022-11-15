ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бойцы первой славянской бригады мужественно сражаются с украинскими боевиками. Боевые задачи они выполняют на трофейном танке Т-64Б1-М, который был предназначен для отправки в одну из стран Африки. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Издание уточняет, что данный танк принадлежал полку «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Эта боевая машина была обнаружена под завалами разрушенного здания в Мариуполе. Танк «откопали и восстановили». На данный момент боевая машина стоит на вооружении российских военных и применяется в районе населенного пункта Опытное, в котором совершалась зачистка формирований украинских боевиков.

Отметим, что танк Т-64Б1-М является модификацией БМ «Булат», которая производилась для экспорта. Однако данная модель является более бюджетным вариантом. Приблизительно десяток таких танков, которые предназначались для экспорта, были реквизированы для нужд ВСУ. Но на данный момент часть Т-64Б1-М являются трофеями, а остальные уничтожены.

Вам может понравиться

Александр Малькевич: Киев готовит в Херсоне провокацию

В эфире радио Sputnik первый зампред комиссии ОП России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, киевское руководство готовит инсценировку «деятельности российских военных». Это делается с целью

Командиры ВСУ бросают тела убитых сослуживцев на поле боя, чтобы продолжать получать их зарплату

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, во время режима тишины, который наступает для того, чтобы стороны могли забрать своих раненых и убитых

Америка не отрицает технологическое превосходство КНР в развитии неядерных мощностей

Китайская Народная Республика регулярно развивает и наращивает свои неядерные силы, в то время как США с каждым днем в данной области постепенно сдают свои позиции. Так американское издание 19FortyFive опубликовало