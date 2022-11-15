Бойцы первой славянской бригады мужественно сражаются с украинскими боевиками. Боевые задачи они выполняют на трофейном танке Т-64Б1-М, который был предназначен для отправки в одну из стран Африки. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Издание уточняет, что данный танк принадлежал полку «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Эта боевая машина была обнаружена под завалами разрушенного здания в Мариуполе. Танк «откопали и восстановили». На данный момент боевая машина стоит на вооружении российских военных и применяется в районе населенного пункта Опытное, в котором совершалась зачистка формирований украинских боевиков.

Отметим, что танк Т-64Б1-М является модификацией БМ «Булат», которая производилась для экспорта. Однако данная модель является более бюджетным вариантом. Приблизительно десяток таких танков, которые предназначались для экспорта, были реквизированы для нужд ВСУ. Но на данный момент часть Т-64Б1-М являются трофеями, а остальные уничтожены.