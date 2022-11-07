365 дней без подзарядки и потрясающая скидка - электрическая зубная щетка, которую вы заслужили

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Если вы ищете звуковую электрическую зубную щетку с длительным сроком службы батареи, рекомендуем обратить внимание на Xiaomi Nandme NX7000, представляющую собой звуковую электрическую зубную щетку, способную обеспечить длительный срок службы (365 дней) всего за один полноценный цикл зарядки. Но помните, что запасы ограничены, а с началом “водопада скидок” большую часть щёток уже купили!

Счет до конца акции уже пошёл на дни, поэтому не стоит откладывать покупку! Сегодня вы можете забрать Nandme NX7000 домой всего за 2 545 рублей. Специальная скидка на 11.11 достигает впечатляющих 28%. Кроме того, не получится уйти без подарка – от производителя вы также получите коробку стоматологических флоссеров F 88.

Всего 1 заряд и 365 дней использования

NX7000 имеет длительный срок службы батареи. Зубная щетка оснащена аккумулятором большой емкости 2600 мАч с энергосберегающей технологией, позволяющей устройству успешно функционировать в течение 365 дней от одной зарядки. Это хорошо решает проблемы зарядки при дальних деловых поездках и командировках, и в то же время устраняет необходимость в частой зарядке, экономя трудозатраты.

Звуковая электрическая зубная щетка Nandme NX7000 оснащена зарядным кабелем USB-C – даже если вы забыли взять с собой зарядное устройство, вы можете использовать кабель для зарядки смартфона!

Мощь, позволяющая легко очищать полость рта

Nandme NX7000 – усовершенствованная звуковая электрическая зубная щетка, использующая мягкую звуковую вибрацию для очистки зубного налета и остатков пищи при чистке зубов. В процессе чистки зубов щетка, испытывающая до 41 000 вибраций в минуту, эффективно перемешивают зубную пасту с водой, образуя нежную и пышную пену, которая очищает весь рот, включая участки, которые нельзя очистить ручной зубной щеткой, например, между зубами.

15 режимов для удовлетворения различных потребностей в чистке зубов

Звуковая электрическая зубная щетка NX7000 предоставляет пользователям 5 режимов работы, у каждого из которых есть вариант с тремя разными интенсивностями. В общей сложности это15 режимов чистки, которые могут удовлетворить потребности людей с различными особенностями полости рта:

очистка (обычный режим)；

чувствительный (для людей с чувствительными зубами и кровоточивыми деснами);

отбеливание (для отбеливания зубной эмали, обладает высочайшей очищающей способностью)；

полировка (вспомогательный режим для придания зубам большего блеска)；

массаж (для зубов и десен, улучшает кровообращение).

12 щеточных насадок, хватит на три года!

Зубная щётка NX 7000 оснащена 12 независимыми насадками. Вы можете менять насадки через каждые 3 месяца в соответствии с рекомендациями стоматолога, что позволит использовать щетку три года. Своевременная замена насадки щетки способствует поддержанию гигиены полости рта и позволяет избежать длительного использования и бактериального загрязнения полости рта щетиной.

Тысячи довольных клиентов по всему миру

Дополнительные комментарии здесь излишни. Достаточно ознакомиться с отзывами счастливых обладателей NX 7000. К слову, это хорошая практика – ознакомиться с отзывами других покупателей перед покупкой. И в нашем случае средний рейтинг лишь подтверждает исключительной данной зубной щётки!

Потрясающее послепродажное обслуживание

Nandme предоставляет трехлетнюю гарантийную услугу “Замена на новое по видео”. Если возникнут проблемы с продуктом, вы можете бесплатно получить новую звуковую электрическую зубную щетку, сняв видео со своим старым гаджетом. На Aliexpress такое оборудование обычно получает гарантийное обслуживание лишь на один год.

Пока акция 11.11 еще не закончилась, поторопитесь и купите щетку Nandme NX7000. В это время вы получите самую большую скидку года от Aliexpress. При покупке введите скидочный код DXNBW3 – это даст вам возможность приобрести звуковую электрическую зубную щетку с максимальной выгодой всего лишь за 2 545 рублей. При оформлении заказа вы также получите коробку зубной нити F88 стоимостью более 800 рублей!