В полку электрических зубных щеток произошло внезапное пополнение. «Темной лошадкой» выступил новый бренд Nandme, показавший отличные продажи сразу же после выхода на рынок. Как отмечают представители компании в социальных сетях, первая партия товара была распродана в первые 48 часов после старта продаж. Такой внушительный результат и позволяет называть Nandme «темной лошадкой» на рынке электрических зубных щёток.

Информацию о феноменально быстрых продажах первой партии звуковых электрических щёток нашему изданию подтвердили представители платформы AliExpress. Как стало известно, в рамках первой продажи на рынок были выставлены зубные щётки NX-7000 в количестве 3000 штук. Прошло меньше двух суток и на странице зубной щётки появилась безапелляционная надпись – «нет в наличии». При этом объём поиска нового бренда на AliExpress среди других товаров значительно опережает конкурентов и продолжает набирать обороты. Итак, что же это за новый игрок на рынке зубных щёток? И чем продукция Nandme «затыкает за пояс» конкурентов?

По информации, которую удалось отыскать на зарубежных сайтах, стало известно, что Nandme это новый бренд. Представители компании фокусируются на новейших технологиях в сочетании с профессиональными знаниями в области заботы о зубах, что позволяет им персонализировать товары по уходу за полостью рта для каждого потребителя. На этом интересные моменты не заканчиваются, ведь Nandme не прям новый бренд и уже какое-то время его продукцию активно покупают международные корпорации вроде Xiaomi и Philips. Однако, судя по первым результатам продаж, теперь компания заинтересована в том, чтобы продвигать собственный бренд.

Судя по характеристикам продукта, у него есть две особенности, которые в большей мере привлекают пользователей, побуждая совершить покупку, о которой точно не придётся жалеть в будущем! Во-первых, автономность электрической щётки Nandme достигает 365 дней, что отвечает потребностям путешественников, у которых нередко возникают сложности с использование зарядных устройств. Во-вторых, щётка оснащена 12 насадками, что позволяет использовать её в течение двух-трех лет, не задумываясь о дополнительном приобретении аксессуаров. Это не только снижает расходы на покупку зубных щеток, но и устраняет неудобства, связанные с необходимостью приобретения насадок.

К тому же бренд Nandme специально запустил собственный видеосервис для покупателей, используя который они могут при необходимости получить бесплатную замену девайса в случае его неисправности или некорректной работы. Теперь нет нужды отправлять товар продавцу и неделями ждать, пока будет улажена спорная ситуация. Достаточно обзавестись видеоподтверждением неработоспособности щётки и загрузить ролик на сервис, после чего он моментально попадёт в распоряжение службы поддержки, осуществляющей послепродажное обслуживание.

Но и на этом хорошие новости не заканчиваются. Да, упомянутая выше модель NX-7000 временно недоступна из-за высокого спроса, но Nandme также выпустил два других модельных ряда – NX-8000 и NX-9000 Sonic. Последнюю модель, к слову, до 26.08 23:59 (PST) можно купить с приличной скидкой. Она специально разработана для мужчин и отличается повышенной износостойкостью. Сейчас купить щётку можно на AliExpress, чтобы получить скидку не забудьте использоввать купон на скидку – LXIK13. Но представители компании уже объявили, что следующие распродажи пройдут также и на российских платформах (Яндекс.Маркет, Ozon), не говоря уже о Amazon, Ebay, Otto и прочих международных площадках.