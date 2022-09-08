Nandme F88 - гигиеничные и полезные стоматологические флоссеры в коробках со скидкой в 62%

Флоссер является распространенным инструментом для ухода за полостью рта, но при этом о нём знают далеко не все. Фактически это некий микс зубочистки и зубной нити – незамысловатый девайс, который позволяет легко очистить труднодоступные поверхности наших зубов. В статье расскажем об основных преимуществах использование подобных «палочек» для ухода за полостью рта.

Преимущества использования флоссеров

Большинство людей привыкли использовать зубочистки после еды. Однако нельзя не отметить, что неправильное их использование может вызвать кровотечение, спровоцировать увеличение зазоров и неприятный запах изо рта из-за некачественной чистки. При этом зубная нить может значительно повысить эффективность очистки промежутков между зубами, вызывая меньше повреждений десен и тканей пародонта, не увеличивая промежутки. Именно поэтому флоссеры, комбинируя в себе преимущества двух инструментов для очистки зубов, являются наилучшим выбором!

Кроме того, научные исследования подтвердили, что даже эффективная и правильная чистка зубов с помощью зубной щётки может удалить лишь 70% зубного налета. Остальные 30% в основном скрыты в щелях между зубами, которые можно эффективно очистить только с помощью профессиональных чистящих средств, таких как флоссеры.

Как пользоваться стиками для чистки зубов

При чистке зубной нитью необходимо осторожно просунуть нить в щель между зубами, а затем потянуть вверх и вниз, чтобы соскоблить соседний налет и остатки пищи. С каждой щелью повторить действие 4-6 раз для полноценной очистки.

Да уж, использование зубной нити никогда не было легкой задачей. К счастью, теперь есть более удобные альтернативы, которые одновременно крайне эффективны при чистке полости рта и очень просты в использовании.

Стоматологический флоссер Nandme F88 помогает качественно ухаживать за полостью рта

Автоматические палочки с зубной нитью Nandme F88 в коробках — эффективный и простой в использовании инструмент для чистки полости рта. Нить изготовлена ​​из полимерной проволоки. Благодаря этому она жесткая и не ломается так легко, как обычная нить, но при этом очень мягкая и эффективная в очистке. За счёт своей тонкости нить Nandme F88 не повреждает десны и не увеличивает щель между зубами.

Эргономичный дизайн стика с зубной нитью, соответствующая мягкость и твердость, а также удобный изогнутый наконечник такой палочки делает его максимально эффективным. Кроме того, также дополняет конструкцию резьба в рукояти, что облегчает захват при фиксированном использовании.

Одной из лучших особенностей автоматических палочек для зубной нити Nandme F88 в штучной упаковке является автоматический футляр. Коробка оснащена двусторонним автоматическим выбрасывателем нити, что позволяет выбрасывать её одним нажатием каждый раз для каждого захвата как с левой, так и с правой стороны. Руки не касаются остальной части нити во время захвата, что позволяет избежать загрязнения и дает пользователям ощущение чистоты и уверенности. Кроме того, коробка разработана с закрытым многоуровневым хранилищем – каждая нить хранится в отдельном слое. Одним словом, это безопасно, гигиенично и полезно для здоровья.

Стоит отметить, что автоматическая коробка для нити может быть переработана, а когда она закончится, пользователь может купить сменную нить для пополнения нити, что не только удобно, но и экологично.

Стики с зубной нитью Nandme F88 в штучной упаковке маленькие и компактные и подходят для любого сценария использования. За счёт этого флоссеры можно использовать в ресторане, дома или офисе, а также взять с собой на вечеринку к другу, в поход или на семейный отдых. Независимо от сценария использования, палочки с зубной нитью Nandme F88 в коробках обеспечат вам более здоровый и гигиеничный опыт.

Флоссеры Nandme F88 в коробках будут продаваться по акции с 05 по 09 сентября 2022 г. на AliExpress. Оригинальная цена такой коробки с 88 стиками – 1781 рубль, но во время акции её можно купить всего за 819,51 руб. Но и на этом приятные сюрпризы не заканчиваются – наше издание получило специальный код, при вводе которого можно получить дополнительную скидку в $2 – PC89M2. Просто введите его перед покупкой и наслаждайтесь дополнительной экономией!