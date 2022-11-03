Военные корреспонденты выложили видеозапись боевого применения ударных БПЛА военнослужащими Народной Милиции ДНР на своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах показывается боевая работа военнослужащих 3-й бригады НМ ДНР, которая воюет на Горловском направлении. Они совершили массированный налет на позиции военнослужащих ВСУ при помощи беспилотников, которые оборудованы захватами для переноса малых бомб.

В результате массированного сброса бомб с беспилотных летательных аппаратов военнослужащим Народной милиции удалось уничтожить несколько единиц легкового транспорта ВСУ, а также убить и ранить несколько человек личного состава.

Бойцы вооруженных сил Украины, которым посчастливилось выжить, решили больше не испытывать судьбу и бежали с занимаемых оборонительных позиций. В очередной раз беспилотные летательные аппараты в умелых руках опытных бойцов показали свою эффективность в реальном боевом столкновении на линии фронта.