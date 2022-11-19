Министерство обороны США объявило о планах отправить в Украину свою новую перспективную систему ПВО VAMPIRE, специализированную на борьбе с дронами. Но это вряд ли получится сделать ранее, чем к середине 2023 года, отмечает в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Питер Сучиу.

Теперь, по иронии судьбы, именно ВАМПИР может помочь спасти Украину от небольшой летающей угрозы , а именно от российских беспилотников , которые нацелены на гражданскую инфраструктуру и энергосистему Украины .

Новая разработка оборонной корпорации L3 Harris – система Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE) представляет собой портативный комплект, который может быть установлен на большинстве транспортных средств с грузовым кузовом и предназначен для запуска высокоточного ракетного оружия (APKWS) или других боеприпасов с лазерным наведением.

На прошлой неделе Министерство обороны США официально объявило о планах отправить VAMPIRE в Украину к следующему лету. Решение было принято на фоне того, что Россия продолжает наносить удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины с помощью беспилотников-камикадзе. Это не раз расценивалось украинским руководством как одна из наиболее острых и опасных угроз на текущий момент.

Пентагон впервые пообещал предоставить Киеву в будущем системы VAMPIRE еще в августе, приурочив такое заявление к Дню независимости Украины. Теперь, по словам представителя L3Harris, были названы конкретные сроки. Поставить VAMPIRE планируется в течение 9 месяцев, запрошенных Пентагоном, начиная с момента заключения им контракта с компанией-производителем.

«Противовоздушная оборона по-прежнему остается приоритетом, и мы собираемся продолжать уделять этому внимание и работать так быстро, как только сможем. Что касается VAMPIRE, мы ожидаем присуждение контракта в течение следующих нескольких месяцев, и на данный момент ожидаем, что поставка произойдет в середине 2023 года», – объявил представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.

Следует также отметить, что возможности VAMPIRE заодно преподносятся как «уменьшение расходов Киева» на поддержание системы ПВО. По сути, применяемые в VAMPIRE системы обнаружения и целеуказания, как и используемые боеприпасы, не являются столь уж «эффективными» по своим боевым характеристикам (это заметно хотя бы потому, что даже их отдельные точные параметры откровенно умалчиваются).

Так, оборонно-аналитическая компания GlobalData, например, на первый план ставит то, что система защиты от беспилотников VAMPIRE обеспечивает Украине «более экономичное решение» по сравнению с использованием истребителей МиГ-29, зенитно-ракетных систем С-300 и NASAMS и других наземных средств ПВО, которые страна использует в настоящее время.

«Стоимость единичной системы VAMPIRE оценивается в сумму всего лишь около 27 000 долларов, что намного дешевле, чем использование самолетов или наземных систем защиты. Ориентировочная стоимость барражирующего боеприпаса типа Shahed, используемого Россией, составляет от 10 000 до максимум 50 000 тысяч долларов, и поэтому его развертывание относительно дешево, по сравнению с малоэффективными и дорогими отечественными беспилотниками, которые применяла Россия в начале конфликта на Украине», – пояснил Уильям Дэвис, аналитик GlobalData.

По мнению экспертов, преимуществом системы VAMPIRE является простота ее мобилизации по мере необходимости, а также низкая стоимость, при «удовлетворительных» характеристиках в борьбе с дронами. «Предел дальности действия системы VAMPIRE составляет около 3 км, и это, в сочетании с тем фактом, что она не появится в Украине как минимум до середины 2023 года, означает, что она никак не способна стать «чудесным решением» всех украинских проблем с атаками российских беспилотников», – заключил Уильям Дэвис.

Тем не менее, «разнообразный набор беспилотников в современных конфликтах, от более крупных дронов до небольших барражирующих боеприпасов, также означает, что системы противодействия дронам (C-UAS) должны быть способны обнаруживать и останавливать столь же разнообразные угрозы, при этом обладая низкой эффективностью. достаточное соотношение цены за выстрел», – заключает обозреватель 19FortyFive, тем самым отмечая основной интерес Пентагона: проверить новую американскую «противодронную» разработку в реальных боевых действиях.