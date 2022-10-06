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Представители Западного военного округа заявили свою позицию по поводу жалоб мобилизованных относительно плохого обеспечения и нарушений при выдаче стрелкового оружия.

Как сообщает РИА Новости, в ЗВО прокомментировали ситуацию вокруг видео, на которых мобилизованные жалуются, что они были отправлены в Таманскую дивизию без надлежаще оформленных документов. Представитель командования заявил, что эшелон с военнослужащими не следовал в зону проведения СВО.

Все 299 мобилизованных следовали в учебный центр, который расположен на тренировочном полигоне «Мулино». На просторах учебного центра мобилизованные лица должны провести соответствующие мероприятия по боевой подготовке и восстановления навыков военно-учетных специальностей.

Также представитель МО РФ заявил, что все мобилизованные были обеспечены всеми необходимыми средствами, включая индивидуальные рационы питания. А все стрелковое оружие, которое было выдано военнослужащим, было поставлено на соответствующий учет.

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