Транспорт, образование и здравоохранение станут приоритетными направлениями в условиях достигнутого профицита бюджета региона. С таким заявлением выступил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Заявления градоначальника и раньше касались модернизации ключевых сфер Петербурга, но они никак не влияли на решение вопросов, и даже наоборот — усугубляли ситуацию. На социальную поддержку, транспорт, образование и здравоохранение в 2023 году в бюджете заложен триллион рублей. Только на одну инвестиционную программу предусмотрено более 200 млрд рублей.

«Мы всегда в полном объеме выполняли социальные обязательства перед петербуржцами. В трехлетнем бюджете эти статьи также полностью защищены. Значительно увеличатся расходы на адресную инвестиционную программу. В следующем году она впервые превысит двести миллиардов рублей», — заявил губернатор.

Указанные сферы на текущий момент находятся в крайне тяжелом состоянии. После провальной транспортной реформы жители Петербурга столкнулись с определенными трудностями при поездках в общественном транспорте. Смольный провалил программу по вакцинации горожан от коронавируса. СМИ неоднократно уличали чиновников в попытках скрыть реальные данные статистики по заболеваемости COVID-19, тем самым вызвав недоверие горожан. А запретительные «драконовские» меры в период пандемии в отношении бизнеса без полноценной помощи спровоцировали массовый отток предпринимателей из города.

В Петербурге катастрофически не хватает учебных образовательных учреждений на фоне массовой застройки без необходимых объектов социальной инфраструктуры. Все эти факты наглядно демонстрируют системное игнорирование чиновниками потребностей города, доказывая их некомпетентность.

Выделение дополнительного финансирования не решит существующий кризис в социальной сфере. Чтобы кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону необходимо пересмотреть неэффективную политику Смольного по развитию города. Но, учитывая, что Беглов прославился своими пустыми обещаниями, вряд ли это станет возможным.

В частности, еще в 2019 году в статусе врио губернатора он обещал модернизировать устаревшие ливневые канализации города. Но до сих пор это обещание не выполнено.

Поэтому есть большая вероятность, что сегодняшние обещания градоначальника так и останутся всего лишь популистскими заявлениями.