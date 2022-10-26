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Как сообщает деловая газета «Взгляд», президент Украины в очередной раз продемонстрировал всему миру, что действующий киевский режим несет угрозу всему человечеству. Во время проведения так называемой Крымской платформы прозвучало предложение всему миру принять участие в расчленении территории Российской Федерации.

В этом году так называемая Крымская платформа была проведена в парламентском формате и проходила в Загребе, столице Хорватии. Представителем от США была назначена Ненси Пелоси, именно она чуть ли не спровоцировала прямой военный конфликт между США и Китаем. Примечательным является и тот факт, что президент самой Хорватии Зоран Миланович отказался от участия в этом мероприятии, а также решил не встречаться и с Ненси Пелоси.

Сам же Зеленский в своем видеообращение к участникам мероприятия заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами», которые она «сочтет необходимыми». Таким заявлением Зеленский показывает, что он хочет втянуть страны НАТО в прямое военное противостояние с Россией, ведь по другому у Украины нет шансов победить РФ. Также Зеленский пожелал и другим «оккупированным» территориям, таким как Абхазия, Приднестровье и Курилы, стать повесткой так называемого Крымского форума.

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