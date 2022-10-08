По сообщениям от РИА Новости, Мария Захарова прокомментировала высказывания высокопоставленных представителей США. По мнению официального представителя МИД Российской Федерации, американская сторона постоянно совмещает в своих заявлениях по Украине провокационную и агрессивную часть вместе с намеком на начало возможного диалога.

Однако действия, которые США реализуют на практике идут вразрез их же словам об установлении мира. Мария Захарова приводит в пример высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена. Еще несколько недель тому назад он категорически высказывался против любого дипломатического решения по ситуации на Украине. Но в своем последнем заявлении он уже отмечает, что США готовы ответить взаимностью на намерения Москвы в направлении мирного урегулирования конфликта.

Несмотря на миролюбивую риторику Запада, они с завидной регулярностью продолжают накачивать Украину различными видами тяжелых вооружений.