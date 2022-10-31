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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на французский журнал Le Point, глобальный мир потерял интерес к так называемым «демократическим ценностям» и становится многополярным, устремляя все больше взоров на Восток.

Автор материала, который был опубликован в иноСМИ Le Point, Себастьян Бусуа уверен, что активно развивающееся сотрудничество России и Китая в будущем составит серьезную конкуренцию мировому гегемону Соединенных Штатов Америки. Однако, как уверят автор статьи, Вашингтон упорно не хочет признавать этот очевидный факт и продолжает вести себя так же как и раньше.

Бусуа выражает мысль, что все большее количество стран в мире перестали стремиться к достижению «демократических ценностей», которые были возведены в ранг квазирелигиозных ценностей Западным миром. Теперь мировое внимание устремляется на Восток, резюмировал французский журналист.

Причиной краха «демократических ценностей» Западного мира Бусуа считает тот факт, что страны коллективного Запада активно насаждали свои правила игры всему мировому сообществу, в то время как сами им не следовали.

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