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Как передает РИА Новости, Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, дала комментарий, касающийся недавней публикации материала об убийстве Дарьи Дугиной.  По ее словам, данные материалы выгодны официальным структурам США.

Дипломат подчеркнула, что американское правительство не осуждало и не критиковало киевский режим, поэтому, по ее мнению, нет смысла выделять ту или иную часть решений, принимаемых с подачи американских спецслужб.

Стоит уточнить, что американское издание The New York Times опубликовало информацию, согласно которой Вашингтон выдвинул предположение, что в убийстве Дарьи Дугиной, российского журналиста и политолога, стоит винить украинское правительство. Отмечается, что американские кураторы не были осведомлены по поводу подготовки и организации известной журналистки.

Напомним, что Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля в Подмосковье на Можайском шоссе Одинцовского района.

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