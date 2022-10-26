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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Марина Захарова дала свой комментарий относительно заявления главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова. Глава минообороны Украины в своем интервью для газеты Politico высказал свою точку зрения, относительно того, что Украина является полигоном для испытания всевозможных видов оружия.

Марина Захарова согласилась с высказыванием Резника и уточнила, что российское правительство как раз и пытается сообщить этот факт всему миру. Именно поэтому Москва и предупредила о том, что киевский режим намерен применить «грязную бомбу».

Напомним, что 23 октября Россия заявила о том, что украинская власть намерена сделать провокацию на территории Украины, а обвинения предъявить они собираются властям Российской Федерации. В качестве провокации Зеленский и его команда готовят так называемую «грязную бомбу». Также не исключается возможность применения тактического ядерного оружия.

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