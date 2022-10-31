Утром 31 октября вооруженные силы РФ снова нанесли массированные удары ракетами по объектам критической инфраструктуры украинских городов. Это уже вторая волна массированных обстрелов критически важных объектов Украины. Так сегодня удары были нанесены по многим городам. Об этом сообщает издание «Русская весна».

Ракетными ударами были также повреждены Днестровская гидроэлектростанция, Кременчугская, Каневская ГЭС а также Днепровская ГЭС. Ракетные обстрелы в Харькове привели к остановке метрополитена. А в столице во многих районах теперь отсутствует водоснабжение.

По мнению некоторых экспертов, подобные действия со стороны РФ еще сильнее усугубят отношения с коллективным Западом. Ведь иностранные средства массовой информации во всю трубят, что Россия уничтожает гражданские объекты. Однако стоит напомнить, что Минообороны РФ сообщает, что все массированные ракетные удары были нанесены лишь по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.