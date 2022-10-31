ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Утром 31 октября вооруженные силы РФ снова нанесли массированные удары ракетами по объектам критической инфраструктуры украинских городов. Это уже вторая волна массированных обстрелов критически важных объектов Украины. Так сегодня удары были нанесены по многим городам. Об этом сообщает издание «Русская весна».

Ракетными ударами были также повреждены Днестровская гидроэлектростанция, Кременчугская, Каневская ГЭС а также Днепровская ГЭС. Ракетные обстрелы в Харькове привели к остановке метрополитена. А в столице во многих районах теперь отсутствует водоснабжение.

По мнению некоторых экспертов, подобные действия со стороны РФ еще сильнее усугубят отношения с коллективным Западом. Ведь иностранные средства массовой информации во всю трубят, что Россия уничтожает гражданские объекты. Однако стоит напомнить, что Минообороны РФ сообщает, что все массированные ракетные удары были нанесены лишь по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.

Вам может понравиться

Украина атаковала черноморский флот в Севастополе при помощи беспилотных катеров ВС США

Как сообщает «Московский Комсомолец», Алексей Рогозин утверждает, что последняя атака на корабли черноморского флота, которые базируются в порту Севастополя, была осуществлена вооруженными силами Украины при помощи беспилотных катеров, разработанных и

Россия испытывает новую атомную подводную лодку

Главнокомандующий ВМС России Николай Евменов заявил, что на данный момент Российская Федерация проводит испытательные операции новейшего подводного крейсера «Генералиссимус Суворов», имеющего атомные ракеты. Об этом сообщает издание «Военное дело». По

«Бук-М3» доказал свою эффективность в боевых условиях, в отличие от NASAMS

Как сообщает ТАСС, известный военный эксперт и по совместительству редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о главном отличии российского противовоздушного комплекса «Бук-М3» от норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS (Norwegian Advanced