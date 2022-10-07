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По сообщениям РИА Новости, украинские военные начали массированную артподготовку по прибрежной территории Энергодара. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, такие действия ВСУ свидетельствуют о подготовке к проведению десантной операции.

Также Владимир Рогов добавил, что боевики ВСУ ведут прицельный огонь по площадям на береговой линии. Таким образом, они ведут пристрелку всего периметра береговой линии. Это может быть оправданным только в одном случае, если будет необходимость прикрывать высадившийся десант на берегу.

Как стало известно из последних данных, вооруженные силы Украины продолжают накапливать значительные силы на Запорожском направлении. Также не прекращаются обстрелы городов, которые расположены в северной части области у линии боевого соприкосновения. Удары артиллерией наносятся и по инфраструктурным объектам.

Напомним, что на сегодняшний день Запорожская область освобождена примерно на 75%. Но главный город области, Запорожье, остается под контролем украинских военных.

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