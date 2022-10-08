Как сообщает РИА Новости, артиллерия вооруженных сил Украины продолжает обстреливать жилые дома в Новой Каховке. Напомним, что Новая Каховка находится выше по течению Днепра, восточнее Херсона.

Местные власти сообщают, что прицельный артиллерийский огонь велся по одному из жилых районов города. В результате обстрела была разрушена гражданская инфраструктура города. Стоит отметить, что это уже не первый артиллерийский огонь по гражданским в городе. Солдаты ВСУ регулярно обстреливают Новую Каховку вместе с другими городами Херсонской области.

Напомним, что Министерство Обороны Российской Федерации заявило о продолжающихся попытках ВСУ проводить контрнаступление на Николаево-Криворожском направлении. ВСУ сосредоточили в этом районе ударный кулак из трех батальонно-тактических групп регулярной армии, один танковый батальон и один батальон национальной гвардии. Но контрудар у ВСУ не удался. В результате боя с союзными силами, ВСУ понесли потери около 240 человек личного состава, 12 танков и 14 единиц бронетехники.