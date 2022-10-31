Как сообщает издание «Взгляд», специально для российской армии разработали новую снайперскую винтовку, которая в будущем должна прийти на смену легендарной СВД. Действующие военнослужащие армии РФ, которые принимают участие в СВО на территории Украины, получили новые снайперские винтовки СВЧ-54, чтобы проверить ее работу в условиях реальных боевых действий.

Новая снайперская винтовка получила название СВЧ-54, которое расшифровывается, как снайперская винтовка Чувакина. Новое оружие отличается значительно лучшей точностью поражения цели, и она предназначена для использования в обычных подразделениях пехоты регулярной армии РФ.

Разработкой новой винтовки занимался консорциум «Калашников». СВЧ-54 это универсальное оружие, которое позволяет вести эффективный бой в различных ситуациях. Сейчас оружие проходит испытания в реальных боевых условиях, чтобы устранить все возможные недостатки и принять на вооружение готовое высококлассное оружие.