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В своем Телеграмм-канале спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выложил карту Украины с пораженными объектами энергетической инфраструктуры страны. Володин отметил, что Россия массированными ракетными ударами смогла вывести из строя 70 критических целей.

Напомним, что с 10 октября Российская Федерация наносит по украинским военным объектам и критической инфраструктуре массированные ракетные удары. С того времени, в Украине уже повреждена половина всех мощностей электрогенерации. По словам Володина, если украинское правительство еще осмелится на какого-либо рода террористические атаки на территории Российской Федерации, то ответ станет более жестким.

Также политик уточнил, что в мировом сообществе не принято вести переговоры с террористами. «Все организаторы и исполнители терактов, которые оказывают сопротивление, должны быть уничтожены», – зарезюмировал Володин.

12 октября Федеральной службой безопасности были названы организаторы террористического акта на Крымском мосту. Это глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и его сотрудники.

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