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Как сообщает Московский Комсомолец, Анатолий Матвийчук выразил свое мнение по поводу наиболее востребованной и в тоже время наиболее уязвимой группе военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. По его мнению, такими военнослужащими являются мотострелки.

Бывший полковник утверждает, что при любом варианте развития современной армии мотострелки еще долго будут самой востребованной группой войск. На данный момент мотострелки это наиболее многочисленная часть российской армии, но и потери они несут соответствующие.

Эксперт утверждает, что сколько бы вы не бомбили территорию врага, сколько бы авиации и артиллерии не задействовали, но пока обычный пехотинец при поддержке бронетехники не займет территорию, она не будет считаться захваченной. Получается, что как и во все прошлые конфликты весь груз ответственности по освобождению территорий ложится на плечи рядового российского пехотинца.

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