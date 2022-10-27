Как сообщают военные корреспонденты издания «Русская Весна», подразделения военнослужащих РФ из группировки «Отважные» продолжают вести боевые действия с противником на участке фронта возле населенного пункта Красный Лиман.

Как сообщают военные корреспонденты, разведывательные подразделения группировки «Отважные» непрерывно ведут работу по выявлению позиций противника на всей линии фронта и при первой возможности уничтожают врага самостоятельно или передают координаты цели для российских артиллеристов.

В рамках такой боевой работы на линии фронта возле населенного пункта Красный Лиман одним из разведывательных подразделений российской армии была выявлена позиция бойцов ВСУ, на которой был расположен миномет противника. Минометная позиция была обнаружена в ночное время суток, однако это не помешало российским бойцам ликвидировать врага.

В результате точного попадания управляемой ракеты, выпущенной из ПТРК, вражеская позиция была ликвидирована. Соответствующую видеозапись военные корреспонденты выложили на своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».