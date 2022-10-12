Как сообщает издание «Газета.ru», в море прошли испытания нового устройства для сбора мусора под названием Seabin. Полный отчет о работе водного «пылесоса» был опубликован на страницах Marine Pollution Bulletin.

Всем известно, что пластиковые отходы несут огромную опасность для водных ресурсов всего мира. Пластиковые отходы несут смертельную опасность для животных, которые едят его. Поэтому ученые со всего мира работают над способами решения данной проблемы.

Один из вариантов решения проблемы был представлен учеными Плимутского университета. Они разработали водный «пылесос» под названием Seabin. Устройство должно производить механическую очистку водоемов от пластикового мусора. Для проверки эффективности работы устройства и возможного вреда для окружающей среды сотни таких «пылесосов» были установлены в различных водоемах по всему миру.

В итоге удалось собрать 2,5 млн килограмм различных отходов. В среднем каждый аппарат собирал в день до 58 предметов мусора. Однако также улов каждого устройства состоял из 13 живых организмов в день. В основном это были креветки, угри и крабы. Больше половины представителей водной фауны были мертвы на момент обследования устройства.

В итоге ученые решили, что приносимая устройством польза не перекрывает наносимый ущерб.