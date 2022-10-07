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Заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что вооруженным силам Украины не под силу прорвать российскую эшелонированную линию обороны в Херсонской области. Об этом сообщило интернет-издание РИА Новости.

По словам Стремоусова, обстановка на фронтах стабильная, войска отошли на заранее подготовленные линии обороны, укрепленные эшелонами. Поэтому пробить оборону у украинской стороны просто нет возможности.

Также Кирилл Стремоусов заявил, что херсонскому Антоновскому мосту сильные разрушения не угрожают. По его словам обстрелы с украинской стороны происходят уже как три месяца, а все пролеты остались на своих местах.

Напомним, что глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что херсонцам ничего не угрожает, так как город находится под надежной защитой российских военных. Вооруженные силы Украины подступить к Херсону не смогут.

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