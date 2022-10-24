Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в ходе которой сделал заявление о значительном росте потока внутреннего туризма.

В ходе встречи Дмитрий Чернышенко заявил, что в России изменилась структура потока внутренних туристов. Если раньше большое количество граждан перемещались внутри страны с целью решения деловых задач, то сейчас отмечается значительный рост поездок с целью отдыха. Путин заявил, что тоже заметил мощный рост туристического потока внутри страны.

Также вице-премьер отметил, что российская туристическая сфера получает из федерального и региональных бюджетов очень значительные объемы инвестиций. Общий объем, который будет инвестирован в сферу внутреннего туризма, может составить уже к 2024 году около одного триллиона рублей.

Напомним, что 20 октября решением Владимира Путина было упразднено структуру под названием Ростуризм. Теперь заведовать развитием туризма будет Минэкономразвития.