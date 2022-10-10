Чиновники Смольного пиарятся на возвращении петербуржцев, которых мобилизовали по ошибке. При этом в СМИ постоянно появляются новые сообщения о незаконных вручениях повесток.

Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил о том, что двух ошибочно мобилизованных горожан вернули домой. Один из них оказался отцом пятерых детей, второй – работает на Балтийском заводе. Предприятие разрабатывает элементы для оборонно-промышленного комплекса.

«Андрей Ефимов получил повестку 22 сентября, несмотря на то, что является сотрудником Балтийского завода, включенного в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. 23 сентября Андрей был направлен в Лугу. После обращения жены на страницу губернатора, мужчина вернулся из Луги домой. Арташес Хачатрян, отец пятерых детей, получил повестку 4 октября с приказом явится на следующий день. Его супруга обратилась на страницу губернатора, и в этот же день к решению проблемы подключился район. 5 октября Хачатрян явился в военкомат и получил отсрочку», — написал Пиотровский.

Таким образом, в администрации Александра Беглова попытались продемонстрировать порядок в работе профильных органов. Однако это не так. СМИ продолжают сообщать о случаях ошибочной мобилизации. Иногда повестки приходят женщинам и даже мертвым. При этом также сообщается, что в Смольном заставляют бюджетников разносить повестки.