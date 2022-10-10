ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чиновники Смольного пиарятся на возвращении петербуржцев, которых мобилизовали по ошибке. При этом в СМИ постоянно появляются новые сообщения о незаконных вручениях повесток.

Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил о том, что двух ошибочно мобилизованных горожан вернули домой. Один из них оказался отцом пятерых детей, второй – работает на Балтийском заводе. Предприятие разрабатывает элементы для оборонно-промышленного комплекса.

«Андрей Ефимов получил повестку 22 сентября, несмотря на то, что является сотрудником Балтийского завода, включенного в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. 23 сентября Андрей был направлен в Лугу. После обращения жены на страницу губернатора, мужчина вернулся из Луги домой. Арташес Хачатрян, отец пятерых детей, получил повестку 4 октября с приказом явится на следующий день. Его супруга обратилась на страницу губернатора, и в этот же день к решению проблемы подключился район. 5 октября Хачатрян явился в военкомат и получил отсрочку», — написал Пиотровский.

Таким образом, в администрации Александра Беглова попытались продемонстрировать порядок в работе профильных органов. Однако это не так. СМИ продолжают сообщать о случаях ошибочной мобилизации. Иногда повестки приходят женщинам и даже мертвым. При этом также сообщается, что в Смольном заставляют бюджетников разносить повестки.

Вам может понравиться

The Washington Post: тактический ядерный арсенал РФ составляет около 2 тыс. единиц

На сегодняшний день в ядерном арсенале Российской Федерации находится 1912 единиц тактического назначения. Об этом сообщает американское издание The Washington Post. В своем материале издание указывает, что точное число ядерного

The Drive: В НАТО привлекли Пакистан, чтобы оснастить Украину артиллерийскими снарядами

США и их европейские союзники по НАТО столкнулись «с угрожающей скоростью» опустошения своих запасов артиллерийских боеприпасов по итогам снабжения Украины «военной помощью». Как сообщает The Drive, теперь выявились факты обращения

Заявления США в адрес России кроме агрессии содержат еще и намек на диалог

По сообщениям от РИА Новости, Мария Захарова прокомментировала высказывания высокопоставленных представителей США. По мнению официального представителя МИД Российской Федерации, американская сторона постоянно совмещает в своих заявлениях по Украине провокационную и