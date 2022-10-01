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По сообщениям портала Big Think, в Европе начались проблемы с ветровыми электростанциями. Так в 2021 году северные страны столкнулись с недостатком ветра для нормальной работы ветровых генераторов. Поэтому у европейских перспектив с развитием зеленой энергетики снова проблемы, в виду их непостоянства.

Эксперт Фрэнк Джейкобс утверждает, что обычному обывателю сложно понять как может не хватать ветра. Однако для промышленных объемов выработки электроэнергии необходимо поддерживать постоянный уровень производства электроэнергии. Но в случае с ветром такого постоянства добиться просто невозможно.

Поэтому уже эта зима может стать настоящим испытанием для многих жителей Европы. В немецких СМИ уже начали появляться материалы с заголовками «лютая зима». И что говорить про остальные, не такие богатые как Германия, страны. Так, даже в Великобритании уже начались разговоры о том, что малообеспеченным слоям населения этой зимой придется выбирать между едой и отоплением жилья.

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