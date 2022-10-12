Как сообщает ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации получило в свои ряды партию новеньких дальнобойных самоходных орудий 2С7М «Малка» калибром 203 мм, которые были отремонтированы и модернизированы. Заказ был выполнен досрочно компанией «Уралтрансмаш», которая входит в состав концерна «Уралвагонзавод».

Как заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров, все самоходные артиллерийские установки после модернизации прошли успешно полный цикл испытаний, перед тем как были отгружены заказчику. Модернизация включает в себя улучшение таких параметров как подвижность, маневренность и управляемость.

Также в машинах были обновлены средства связи, приборы наблюдения и полностью заменены коробки переключения передач. Также замене подверглись такие узлы как механизм распределения и агрегат энергообеспечения.

Это уже не первая партия артиллерийских установок, которые предприятие «Уралтрансмаш» поставляет на фронт. Ранее уже сообщалось о поставках модернизированных САУ 2С19М2 «Мста-С».