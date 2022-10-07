ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, на чилийском острове Пасхи, который находится в акватории Тихого океана, были зафиксированы лесные пожары. Напомним, что на острове находятся знаменитые монолиты моаи или каменные статуи гиганты. По данным национального чилийского совета страны по памятникам, некоторые каменные монолиты были повреждены огнем.

Лесной пожар был зафиксирован в районе вулкана Рано-Рараку, который находится в Национальном парке Рапа-Нуи. Огненная стихия уничтожила почти 60 гектаров территории. Первые очаги пожара возникли еще 4 октября, но локализовать распространение огня спасателям удалось только через сутки. За это время пламени удалось добраться и до места расположения знаменитых памятников из камня.

На данный момент комиссия все еще работает на месте происшествия и ведет регистрацию и диагностику повреждений. Поэтому пока невозможно сказать точно, какое именно количество каменных статуй было повреждено огнем. Сообщается также, что состав каменной породы монолитов может пострадать от воздействия высоких температур.

Вам может понравиться

Netflix хотел стать конкурентом Marvel и создать из «Властелина Колец» целую киновселенную

Как сообщает The Hollywood Reporter, Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн поделились новой информацией об истории создания сериала «Властелин колец: Кольца власти». Всем известно, что над проектом «Властелин колец» работает

Америка обсуждает “обезглавливающий удар по Кремлю”

Некоторые американские издания считают политику США в Киеве чересчур осторожной. Корреспонденты добились интервью у американских военных на условиях анонимности и узнали много нового. РИА Новости, что многие военные осуждают политику

Российскими учеными разработаны способы очистки воздуха от строительной пыли

По сообщению РИА новости, группой российских ученых были разработаны новые способы очистки загрязненного пылью воздуха. Исследователи ДГТУ представили комплект, при помощи которого можно очищать воздух от строительной пыли, образующейся во время