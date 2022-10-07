Как сообщает РИА Новости, на чилийском острове Пасхи, который находится в акватории Тихого океана, были зафиксированы лесные пожары. Напомним, что на острове находятся знаменитые монолиты моаи или каменные статуи гиганты. По данным национального чилийского совета страны по памятникам, некоторые каменные монолиты были повреждены огнем.

Лесной пожар был зафиксирован в районе вулкана Рано-Рараку, который находится в Национальном парке Рапа-Нуи. Огненная стихия уничтожила почти 60 гектаров территории. Первые очаги пожара возникли еще 4 октября, но локализовать распространение огня спасателям удалось только через сутки. За это время пламени удалось добраться и до места расположения знаменитых памятников из камня.

На данный момент комиссия все еще работает на месте происшествия и ведет регистрацию и диагностику повреждений. Поэтому пока невозможно сказать точно, какое именно количество каменных статуй было повреждено огнем. Сообщается также, что состав каменной породы монолитов может пострадать от воздействия высоких температур.