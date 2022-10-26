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После того, как Россия нанесла массированные ракетные обстрелы и удары БПЛА, киевское руководство реально запаниковало. Одновременно президент Украины Зеленский и премьер-министр Шмыгаль стали просить, и даже требовать, у Запада предоставление комплексов противовоздушной и противоракетной обороны для того, чтобы хотя бы защитить объекты критической и энергетической инфраструктуры.

Однако стало ясно, что у западных стран просто напросто нет возможности дать Украине необходимое количество ЗРК. И даже если НАТО примет решение «закрыть небо» над Украиной собственными системами противовоздушной обороны, то прикрыты будут только объекты военного назначения, но никак не гражданские.

Генерал Бен Ходжес, который является экс-командующим армией США отметил, что Штаты не располагают достаточным количеством ПВО для потребностей всех европейских стран. На всю Европу рассчитан только батальон Patriot. «У нас нет ничего, что можно было бы передать», заявил Ходжес.

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