Как сообщает издание «Свободная пресса», польские наемники, которые воюют на стороне вооруженных сил Украины, устроили перестрелку с украинскими националистами из организации «Правый Сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Казалось бы, что иностранные наемники и украинские националисты воют на одной стороне и должны неплохо ладить между собой, однако реальность говорит об обратном положении дел. С каждым днем на линии фронта в рядах ВСУ нарастают противоречия между иностранными наемниками и националистами.

В первую очередь это происходит из-за того, что националисты имеют статус элитных подразделений в ВСУ, на уровне с подразделениями спецназа украинской армии. У них богатый опыт ведения боевых действий, который они начали активно приобретать еще с 2014 года, а также очень хорошее снабжение и экипировка.

Именно поэтому, когда польские наемники отказались идти в атаку в первых рядах, националисты схватились за автоматы. Однако польские наемники оказались более проворными и уничтожили националистов первыми. Это ярко показывает настроение в рядах ВСУ, ведь даже наемники, которые воюют за хорошие деньги, отказываются идти в атаку.