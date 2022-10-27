Украина запросила у всего Запада помощь средствами ПВО, и в США рассматривают возможность предоставления Киеву систем, давно признанных «устаревшими», чтобы со всей очевидностью сэкономить на поставках нового оборудования. В Newsweek это постарались преподнести как «заметное усиление» ПВО Украины. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на двух анонимных американских официальных лиц сообщило, что США могут «отправить на Украину зенитно-ракетные системы HAWK, чтобы Киев смог продолжать боевые действия» против России. Это было представлено как «дополнение и улучшение таких систем ПВО, как переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, которые США отправили Украине ранее».

Том Карако, директор Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), в комментарии для Newsweek заявил, что системы ПВО HAWK в действительности нельзя считать модернизацией «Стингеров», поскольку это совершенно разнотипные системы как по конструкции, так и по назначению.

Прежде всего, комплексы HAWK («Ястреб») – ничуть не компактны, «взять и унести» их одному бойцу, как «Стингер», невозможно. Пусковые установки HAWK монтируются либо стационарно, либо на специализированной боевой машине.

«Сами ракеты намного, намного больше, чем «Стингер». В некотором смысле они были предшественниками систем Patriot, и одно время служили дополнением к Patriot», – уточнил Карако. При этом он отметил, что ЗРК HAWK обладают большими возможностями, чем переносные системы Stinger.

В настоящее время MIM-104 Patriot является основной системой противовоздушной и противоракетной обороны армии США, дополнили в Newsweek. Уточнять, что «Хоуки» начали выпускать с 1959 года, а последние из них были сняты с вооружения в США еще в 2002 году, издание не стало.

Из комментария Карако в Newsweek ограничились лишь цитатой, что ЗРК HAWK «определенно намного старше», чем другие системы ПВО, фактически, во основном являясь «музейными экспонатами». Тем не менее, даже такие ЗРК можно считать «полезными» для защиты от самолетов или вертолетов времен «холодной войны».

Главный вывод, который делает Карако о поставках «Хоуков»: «Это показывает, что Соединенные Штаты действительно изыскивают любые доступные средства, которые можно предоставить Украине, даже если они устаревшие и ограниченные, но могут иметь хоть какой-то сдерживающий эффект против российских атак с воздуха».

Габриэлла Роза Эрнандес, научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями, также отметила для Newsweek некие «плюсы» от HAWK: «Это мобильная система ПВО. Она определенно поможет Украине пережить ракетные удары, а также может с высокой точностью поражать низколетящие цели».

Но она же подчеркнула и весомые «минусы»: «Настоящий вопрос заключается в том, как быстро правительство США сможет доставить эту систему Украине и как быстро станет возможным обучить украинцев пользоваться и обслуживать HAWK».

Ранее в этом месяце министр обороны Украины Алексей Резников написал в Твиттере, что Испания отправляет в Украину «4 системы ПВО Hawk». После этого украинские военные сообщили: «Изначально система разрабатывалась для поражения самолетов. Позже она была доработана для перехвата ракет. Первые версии системы имели дальность 25 км по воздушным целям и высоту 14 км. После модернизации: максимальная дальность перехвата цели увеличена до 40 км при максимальной высоте перехвата 18 км».

О том, какие именно версии HAWK будут предоставлены Украине со стороны США и стран НАТО, в Newsweek (как и на Украине) предпочитают не говорить. Но точно не «максимальные»: их основными операторами были только Южная Корея, Марокко и Турция, совсем не настроенные «дарить» это оружие Украине.