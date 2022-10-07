Как сообщает портал Rusvesna, в приграничной зоне Курской области прошлой ночью между отрядом пограничной службы ФСБ и диверсионной группой украинских боевиков произошла перестрелка. Непродолжительный стрелковый бой обратил в бегство украинскую ДРГ, которые отступили в лесной массив и попытались скрыться. На данный момент сотрудники Федеральной Службы Безопасности продолжают преследование группы боевиков.

По информации от сотрудника специальной службы, во время патрулирования приграничных территорий Курской области возле границы с Украиной была обнаружена группа из четырех вооруженных мужчин в камуфляжной форме с походными рюкзаками. Украинская диверсионно-разведывательная группа была выявлена возле хутора Кучеров. После обнаружения и попытки проверки документов сотрудниками ФСБ, украинские боевики открыли огонь и попытались скрыться.

На данный момент враг смог укрыться в лесу. В указанном районе проходят розыскные мероприятия для обнаружения и ликвидации боевиков.