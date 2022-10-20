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На территории Харьковской области вооруженными силами Украины создано три оборонительных эшелона. Такую информацию поведал губернатор области Олег Синегубов. Он отметил, что ВСУ проделана серьезная работа по созданию укреплений области. На сегодняшний день уже создано и укреплено три оборонительных линии.

Также Синегубов подчеркнул, что украинские военные смогли за последние шесть дней занять 19 населенных пунктов. В свою очередь, у Российской Федерации под контролем находятся 32 населенных пунктов Харьковской области.

Напомним, что по линии фронта, разграничивающей союзные силы и вооруженные силы Украины, со стороны России сооружается так называемая «Линия Вагнера». На данный момент оборонительные линии выстраиваются по границе Луганской области а также в некоторых частях Донецкой области. «Линия Вагнера» берет начало от Светлодарска, после этого идет поворот на Лисичанск, а далее – на границу Луганской области с Россией.

 

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