Как сообщает издание “РИА Новости”, военнослужащие Луганской Народной Республики смогли захватить в плен украинских разведчиков, которые работали в окрестностях села Берестовое в Харьковской области.

В плену оказался военнослужащий Виктор Бережной, он проходит службу в 92-ой отдельной механизированной бригаде ВСУ. По его словам, в их задачу было поставлено продвижение на глубину в три километра, зачистка позиции и обеспечение прикрытия другой группы ВСУ, которая должна была окопаться на новой позиции.

Далее он говорит, что они смогли продвинуться на два километра, после чего командир группы вместе со своим товарищем пошли дальше. Затем были слышны звуки выстрелов, и после этого командир не вернулся и не выходил на связь. Тогда Бережной решил вернуться за подкреплением, но был ранен в ногу и оказался в плену.

Виктор Бережной рассказал, что в наступательной операции ВСУ на Купянском направлении принимали участие около 100 иностранных наемников, которые прибыли в Украину из США, Польши, Канады, Италии и Англии. Он лично помогал выводить на позиции группы иностранцев.