На страницах научного журнала European Heart Journal были опубликованы результаты нового исследования, которые касаются современных мобильных приложений. Суть исследования заключалась в следующем, могут ли данные, полученные с помощью мобильного телефона, заменить процедуру прослушивания пациента врачом с помощью стетоскопа.

В ходе эксперимента ученые обработали данные, полученные через приложение «Echoes». Статистическая база насчитывала более 5000 звукозаписей биения сердца. Результатом эксперимента ученые остались довольны, так как качество записи хорошее и позволяет доктору использовать его в своей медицинской практике.

Суть работы приложения «Echoes» заключается в следующем алгоритме. Установив приложение и запустив его, пользователь кладет телефон себе на грудь и с помощью встроенного микрофона сохраняет аудиозапись биения сердца. После этого запись автоматически отправляется в базу данных для анализа ее качества.

С момента создания приложения в его тестировании приняли участие более 100 000 записей сердца. Ученые пришли к выводу, что на качество звукозаписи не влияет ни пол участника эксперимента, ни версия его телефона, ни его индекс массы тела.