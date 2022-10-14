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По сообщению информационного агентства ТАСС, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отдал приказ коммунальным службам проверить готовность подвальных помещений для размещения в них жителей, если с украинской стороны начнутся обстрелы.

В случае массированной ракетной атаки со стороны Украины, жителям Белгородской области будут необходимы укрытия. Поэтому главой региона было поручено совершить проверку помещений для возможного временного размещения людей. В сообщении также указывается, что готовность данных помещений по всей области губернатор будет проверять лично.

Напомним, что Вячеслав Гладков ранее сообщал, что Белгородский район уже не раз попадал под обстрелы вооруженных сил Украины. Согласно заявлению губернатора, осколки украинских снарядов были обнаружены на территории сельхозпредприятия, которое не работает. Снаряды попали по цистернам. Также украинские ракеты повредили трансформатор электрической подстанции Шебекино в городе Белгород.

 

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