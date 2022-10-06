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В материалах Science Alert были опубликованы данные о найденных ископаемых вымершего вида птиц под названием Dromornis Stirtoni. Напомним, что в ученых кругах именно этот вид птиц считают самым древним видом пернатых на Земле. Современные утки и куры являются потомками этого древнего вида, который обитал на просторах нашей планеты примерно 8 миллионов лет назад.

На данный момент палеонтологии смогли обнаружить только кости голени, которые являются частью ноги древних пернатых. Но ученые в лице палеонтолога Адама Йейтса верят, что следует продолжать раскопки и поблизости можно будет обнаружить и другие останки.

Отметим, что останки древней птицы были обнаружены в заповедной зоне Алкута, которая располагается на расстоянии 190 км от Элис Спринг. В этой местности уже неоднократно находили останки различных древних позвоночных. Австралийские палеонтологи начали проведение раскопок в данной области еще в далеких восьмидесятых годах прошлого столетия.

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