На форуме Гудзоновского института с участием западных политиков и экспертов по арктической безопасности в минувший вторник главное внимание сосредоточилось на том, что Китай незаметно расширяет свое присутствие в Арктике посредством обширного партнерства с Россией. Об этом сообщает сайт Института ВМС США USNI News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Партнерство КНР с Россией в Арктике распространяется в самых в различных областях, от многоцелевых портов и аэродромов до добычи энергии. Оно также включает научные исследования и обмен данными разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Марк Лантейн, доцент Арктического университета Норвегии, отметил, что Пекину «очень нужна открытая Арктика» в качестве элемента для Полярного шелкового пути, который проходит через пределы России, а также – чтобы обеспечить поставки сжиженного природного газа. Но «это не Южно-Китайское море», где Китай имеет исторические связи и базы, и где территориальные претензии Пекина были более агрессивными.

Пока что, глядя на Северный морской путь, Пекин видит «слишком много морского льда», чтобы сразу сделать его ценным для коммерческого использования. На сегодняшний день Китай не запланировал никаких транзитов по этому маршруту на ближайший год. Тем не менее, западные эксперты сравнили открытый Северный морской путь с Суэцким или Панамским каналами: если бы он был свободен ото льда, это сократило бы время доставки грузов из Азии в Европу на несколько недель.

«Китай более чем готов помочь» России в развитии региона, который он считает своим главным приоритетом в области экономики и безопасности, путем строительства глубоководных портов и железнодорожных узлов и оцифровки вод для торговли и обороны, заявила Лизелотта Одгаард, профессор Норвежского института оборонных исследований.

По ее словам, обе страны «сделали первый шаг в интеграции спутниковых навигационных систем», которые имеют большое военное значение. Обмен разведывательными данными важен для России, чтобы лучше контролировать вход в Баренцево море и для движения подводных лодок Северного флота Москвы в Атлантику и из нее.

Однако даже в варианте более тесного сотрудничества между двумя державами эксперты сомневаются, что Москва позволит Китаю размещать свои подводные лодки в российской Арктике.

«Я не думаю, что в российской Арктике когда-либо появится китайская военная база», – сказал по этому поводу бывший госсекретарь США Майк Помпео. Но он не исключил «совместного военного присутствия» КНР и России в будущем.

Кей Бэйли Хатчисон, в прошлом – сенатор и постоянный представитель США при НАТО во времена администрации Трампа, заявила, что Китай «без большой огласки» стремится позиционировать себя как «приарктическое государство» и хочет занять место за столом переговоров, определяя будущее региона. «Это часть стратегии», аналогичной той, которую Пекин применял в Южно-Китайском море, для продвижения территориальных амбиций вдали от материка», – считает Хатчисон.

Участники дискуссии отметили, что есть и другие страны – Япония, Южная Корея, Сингапур, Франция и Великобритания, – которые имеют аналогичные долгосрочные экономические и военные интересы в Арктике, хотя не попадают в ее географические границы. Ни одна из этих стран не является членом Арктического совета, а в состав этой структуры входят восемь стран, включая США и Россию.

Когда Швеция и Финляндия будут приняты в НАТО, все, кроме России, будут одновременно и членами Североатлантического альянса. Но в военной сфере, по мнению экспертов, все еще остается открытым вопрос: насколько быстро страны НАТО смогут ответить России техникой, приспособленной для работы в Арктике.

«Нам нужны арктические фрегаты; нам нужны подводные лодки; нам нужны самолеты, чтобы продемонстрировать приверженность НАТО», – подчеркнула Одгаард.

Помпео добавил к этому: «Нам нужны правовые нормы в арктическом регионе, которые будут применимы к России и Китаю, а также к демократическим странам». По его словам, эти правила позволят «снова лидировать в Арктике, так как мы делали это раньше».

Таким образом, Запад недвусмысленно заявляет, что намерен диктовать и навязывать выгодные для себя «правила» в Арктике – регионе, становящемся все более ценным в плане ресурсов и коммуникаций. В качестве противников такого подхода четко обозначены Россия и Китай, а инструментами продвижения своего «влияния» прямо названа милитаризация Арктики с опорой на НАТО.