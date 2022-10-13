Рано утром 13 октября барражирующие боеприпасы «Герань-2» вновь ударили по объектам ВСУ на Украине. Портал «Военное обозрение» сообщил, что не менее двух целей поражены успешно.

Украинские боевики продолжают пытаться сбивать дроны-камикадзе из стрелкового оружия. В Киевской области огонь по беспилотнику из автоматов открыло целое подразделение ВСУ, но попасть по нему все же не удалось. Барражирующий боеприпас, который некоторое время изучал обстановку, после обстрела вдруг зашел на цель и на стремительно увеличивающейся скорости ударил прямо по тому объекту, откуда стрелял противник.

В небо тут же взвился черный дым, началось возгорание. Вполне вероятно, что Киев использовал объект в качестве склада с боеприпасами или топливом.

Напомним, что дроны «Герань-2» имеют дальность полета в 2-3 тысячи километров. Управление осуществляется оператором, который может дистанционно выбрать цель для удара в любое время дня и ночи.