Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил о значительном усилении присутствия французских войск и боевой техники на восточном фланге НАТО. Об этом сообщает французский военный портал Opex360. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Значительная часть усиления военного присутствия Франции в Восточной Европе коснется так называемой «тактической группы передового присутствия» НАТО, дислоцированной в Румынии. Франция нарастит там свой военный контингент за счет отправки дополнительной эскадрильи основных боевых танков «Леклерк» (т.е. 12 танков, усиленных взводом непосредственной мотострелковой поддержки на трех бронетранспортерах VAB). Помимо этого, в Румынию отправится рота бронированных боевых машин пехоты VBCI.

Лекорню также объявил об усилении «французского вклада» в размещенную в Эстонии аналогичную «группу передового присутствия» НАТО, находящуюся под британским командованием. «Усиленная рота легкой пехоты», по словам главы военного ведомства Франции, будет развернута в Эстонии «в ближайшие несколько дней», включая свое штатное оснащение боевой техникой – многоцелевыми бронемашинами Griffon.

Кроме того, Париж также отправит истребители Rafale на авиабазу Шауляй в Литве. Возможно, что они будут официально задействованы в рамках миссии «воздушной полиции» НАТО на Балтике, но Лекорню не уточнил этот момент в своем заявлении. В настоящее время в Литве уже базируются испанские F/A-18 Hornets и чешские JAS-39 Gripens.

«Воздушно-космические силы Франции, как правило, для данного типа миссий обычно используют истребители Mirage-2000v5», – поясняет Opex360. В то же время «Рафали» отправлялись с миссиями в Восточную Европу кратковременно – в частности, так было в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России.

С начала российской специальной военной операции на Украине «Рафали», а также самолеты электронной разведки E-3F AWACS и самолеты-заправщики французских ВКС регулярно отправлялись в воздушное пространство Польши для выполнения миссий по наблюдению и противовоздушной обороны, «опять же в рамках НАТО», отмечает Opex360.

Французский портал также обращает особое внимание, что решение Франции усилить свое военное присутствие в странах Восточной Европы было принято «с учетом ситуации на восточном фланге НАТО» и «обострения характера боевых действий на Украине», как сообщил об этом французский министр обороны в ходе парламентских слушаний.

То есть это объясняется уже не «ротацией» военных контингентов НАТО на своих восточных границах (она официально планировалась и позже, и не одновременно в нескольких боевых группах «передового присутствия»), а открытым наращиванием сил Североатлантического альянса вблизи границ России.