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Как сообщает «Московский Комсомолец», официальный спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона сделал заявление, что уже прошел отбор летчиков ВСУ, которые будут отправлены заграницу для обучения полетам на американских истребителях.

По словам Юрия Игната, западные страны еще не определились, будут ли они передавать свои самолеты Украине, и какие именно модели, в случае позитивного решения данного вопроса. Однако военно-воздушные силы Украины надеются получить современные американские самолеты F-15 или F-16.  Игнат отметил, что украинская сторона полностью готова к отправке группы молодых летчиков, которые прекрасно владеют английским языком и уже имеют реальный боевой опыт.

Напомним, что западные страны уже выделили миллиарды долларов, которые были потрачены на различное вооружение, переданное украинской стороне. Россия, в свою очередь, заявила, что Запад пытается затянуть военный конфликт на Украине, увеличивая поставки вооружения киевскому режиму.

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