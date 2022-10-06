Во многих телеграмм-каналах публикуются видео о том, как российские военные выполняют боевые задачи, окружают противника, уничтожают вражескую технику. Так, в Сети появилось очередное видео, как российские военные сделали засаду на украинский боевой танк.

Военная техника ВСУ, сверху на которой расположились пехотинцы, передвигалась недалеко от лесополосы. На этом участке были установлены российские минные заграждения. И две их них смогли вывести украинский танк из строя.

Украинские боевики кинулись на обочину дороги и стали хаотично стрелять, ведь не понимали в какой стороне находятся бойцы РФ.

Напомним, что после того, как 21 февраля Россией был признан суверенитет Луганской и Донецкой Народных Республик, украинские власти начали вести интенсивный огонь по мирному населению Домбаса. И 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью СВО на Украине является денацификация и демилитаризация страны.