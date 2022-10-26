В Сети появилось видео того, как украинские военные оставили своих же солдат умирать на поле боя.
Данный бой произошел между военными ВСУ и бойцами ДНР.
На видеокадрах можно видеть, как военные Украины бегут от гранат, бросая собственных сослуживцев умирать, истекая кровью.
Раннее сообщалось о том, что произошел конфликт между польскими наемными солдатами и бойцами ВСУ. В результате неудачного наступления в направлении российских позиций поляки отказались идти дальше. При этой украинские нацисты начали оказывать давление на иностранных военных, заставляя их идти в бой. Эта ситуация вызвала незамедлительный ответ со стороны польских военных, в результате чего несколько бойцов «Правого сектора» были убиты.
Сообщается также о неудачных попытках наступления украинских военных на места дислокации российских бойцов.